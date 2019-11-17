Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalanınca... İşte Çilingiroğlu'nun gizemli sevgilisi
Kaya Çilingiroğlu Arnavutköy'de bir mekanda bir kadın arkadaşı ile görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikili mekanın iç kısmında, gözlerden uzak olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Balıkçıdan çıkış yapacakları sırada garsonların "gazeteciler var" uyarısı yaptığı Çilingiroğlu, arkadaşını yan kapıdan uğurladı. Çilingiroğlu soruları yanıtsız bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın kızının babası Kaya Çilingiroğlu'nun gizemli sevgilisi...
17.11.2019 16:10
- Son Güncelleme: 17.11.2019 16:10
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz Cuma Arnavutköy'de bir güzelle yakalandı. Balıkçıdan çıkış yapacakken garsonlardan 'haberciler var' uyarısı alan Kaya Çilingiroğlu, sevgilisini yan kapıdan kaçırarak çekim yapılmasını engelledi. Ağzını bıçak açmayan Kaya Çilingiroğlu hanımefendinin kim olduğunu sır gibi sakladı. Kaya Çilingiroğlu'nun, Seda Evin'le ayrılığına eski eşi Hülya Avşar'ın neden olduğu iddia edilmişti. Hülya Avşar da bu iddialara, "Sıradaki gelsin" diyerek esprili şekilde karşılık vermişti. Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisiyle görenler, 'Sıradaki geldi' yorumunda bulundu. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi...
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