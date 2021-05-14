Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar, bacağındaki dövmeleri kapatmakla uğraşan makyözün o hallerini paylaşarak, 'Makyöz dövmeler yüzünden kaçacak' notunu ekledi. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar'ın videosu sonrası internette, 'Hülya Avşar kaç yaşında?' sorusunun yanıtı aratılmaya başladı. İşte Masumiyet dizisinde canlandırdığı Hale Ilgaz karakteri ile çileden çıkartan Hülya Avşar'ın setten paylaştığı çok konuşulan o görüntü...

14.05.2021 12:51 - Son Güncelleme: 14.05.2021 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





