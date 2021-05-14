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Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar, bacağındaki dövmeleri kapatmakla uğraşan makyözün o hallerini paylaşarak, 'Makyöz dövmeler yüzünden kaçacak' notunu ekledi. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar'ın videosu sonrası internette, 'Hülya Avşar kaç yaşında?' sorusunun yanıtı aratılmaya başladı. İşte Masumiyet dizisinde canlandırdığı Hale Ilgaz karakteri ile çileden çıkartan Hülya Avşar'ın setten paylaştığı çok konuşulan o görüntü...

14.05.2021 12:51 - Son Güncelleme: 14.05.2021 13:04
Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Uzun bir aradan sonra Masumiyet dizisi ile ekranlara geri dönen Hülya Avşar, set arkası paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü.

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Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

Bacağındaki dövmeleri kapatmaya çalışan makyözün videosunu paylaşan Hülya Avşar'ın paylaşımı sonrası yaşı merak konusu oldu.

Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

İşte attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

Hülya Avşar - 10 Ekim 1963

Hülya Avşar'ın bacak şovu sosyal medyada olay oldu! Eteğini sıyıran Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar: 'Makyöz kaçacak'

Burak Deniz - 17 Şubat 1991