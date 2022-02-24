Hülya Avşar'ın aşkı Cemal Güzelci, Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi mi? Bir dönem Avşar kızının asistanıydı bakın neler söyledi
Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında Arto tarafından ortaya atılan iddia geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cemal Güzelci, bir dönem Hülya Avşar'ın asistanlığını yapan Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi mi? 12 yıl sonra gündeme bomba gibi düşen aşk haberinin yankıları sürüyor. İşte Senem Kuyucuoğlu'ndan gelen Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci açıklaması...
Hülya Avşar'ın aşkı Cemal Güzelci, Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi mi? Bir dönem Avşar kızının asistanıydı, bomba iddia hakkında bakın neler söyledi...
Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında Arto ortaya ilginç bir iddia attı. İddiaya göre Hülya Avşar'ın sevgilisi 2009 yılında Türkiye güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu'nun eski aşkıydı. Arto Senem Kuyucuoğlu'na bir dönem asistanlık işi veren Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile aşkını "Skandal" diye yorumladı.
Gözler ise Senem Kuyucuoğlu'na çevrildi. Son dönemde kız arkadaşıyla öpüştüğü anları paylaşmasıyla dikkat çeken Senem Kuyucuoğlu üstü kapalı bir gönderme yaptı.
Senem Kuyucuoğlu iddialara "Bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış! Vizyonunuza sağlık sayenizde bir yaşıma daha girdim" dedi. Senem Kuyucuoğlu geçen sene tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.
'YENİ SEVGİLİSİ ONUN SEVGİLİSİYMİŞ'
Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili bomba iddia geçtiğimiz gün bir canlı yayında geldi. Arto 'yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi Seren Serengil canlı yayında küplere bindi...