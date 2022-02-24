Hülya Avşar’ın aşkı Cemal Güzelci, Senem Kuyucuoğlu’nun sevgilisi mi? Bir dönem Avşar kızının asistanıydı bakın neler söyledi

Senem Kuyucuoğlu iddialara "Bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış! Vizyonunuza sağlık sayenizde bir yaşıma daha girdim" dedi. Senem Kuyucuoğlu geçen sene tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.