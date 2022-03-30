Hülya Avşar’ın adı Cemal Güzelci ile anılmıştı! Bakın nasıl görüntülendiler! “Yaşımı başımı almışım” diyen Hülya’dan aşk açıklaması

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER!

Hülya Avşar ile Cemal Güzelci, bir kez daha birlikte görüntülendi. Hülya Avşar, ayrıldığı iddia edilen Cemal Güzelci ile Tarabya'da bir balık restoranında kameralara yansıdı.