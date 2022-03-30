Hülya Avşar’ın adı Cemal Güzelci ile anılmıştı! Bakın nasıl görüntülendiler! “Yaşımı başımı almışım” diyen Hülya’dan aşk açıklaması
Hülya Avşar'ın adı Cemal Güzelci ile anılmıştı! 1997 yılında nikah masasına oturduğu Kaya Çilingiroğlu ile 2005'te boşanan Hülya Avşar'ın bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olmuştu. Boşanmanın ardından eski eşiyle sık sık bir araya gelen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın adı geçen günlerde iş insanı Cemal Güzelci ile anılmıştı. Cemal Güzelci ile samimi bir şekilde görüntülenen Avşar kızı "Uyuşamadık" demişti. İkili bir kez daha kameralara yakalandı! Güzelci soruları yanıtsız bırakırken Hülya Avşar bakın neler söyledi...
1982 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.
1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu'ndan Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar hem ailesiyle hem de yaşadığı aşklarla adından söz ettirmişti.
Attığı her adımla çok konuşulan Hülya Avşar'ın adı geçen günlerde iş insanı Cemal Güzelci ile anılmıştı.
Cemal Güzelci ile samimi bir şekilde görüntülenen Avşar, sonrasında yalnız olduğunu açıklamış ve "Uyuşamadık" demişti.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER!
Hülya Avşar ile Cemal Güzelci, bir kez daha birlikte görüntülendi. Hülya Avşar, ayrıldığı iddia edilen Cemal Güzelci ile Tarabya'da bir balık restoranında kameralara yansıdı.