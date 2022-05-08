Hülya Avşar'dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...
Son olarak 2019 yılında 'Saymadım Kaç Yıl Oldu?" isimli şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Hülya Avşar, 3 yıllık aranın ardından geri döndü. Avşar, geçen günlerde 'Sen Aşk Mısın?' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu ve uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Bu sırada konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, bu akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının konserde tercih ettiği oldukça iddialı kostümü ise sosyal medyaya damga vurdu. Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sahne alan Avşar kızının hem sırt hem göğüs dekolteli transparan elbisesi çok konuşuldu. Öte yandan Avşar'ın sahnede dans ettiği anlar da hızla sosyal medyada yayıldı. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...
08.05.2022 00:42 - Son Güncelleme: 08.05.2022 00:44
'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yeni parçasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Hem şarkısı hem klibiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.