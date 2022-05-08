Hülya Avşar’dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yeni parçasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Hem şarkısı hem klibiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.