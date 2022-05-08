Vav TV İzle
Haberler Magazin Hülya Avşar'dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

Hülya Avşar'dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

Son olarak 2019 yılında 'Saymadım Kaç Yıl Oldu?" isimli şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Hülya Avşar, 3 yıllık aranın ardından geri döndü. Avşar, geçen günlerde 'Sen Aşk Mısın?' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu ve uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Bu sırada konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, bu akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının konserde tercih ettiği oldukça iddialı kostümü ise sosyal medyaya damga vurdu. Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sahne alan Avşar kızının hem sırt hem göğüs dekolteli transparan elbisesi çok konuşuldu. Öte yandan Avşar'ın sahnede dans ettiği anlar da hızla sosyal medyada yayıldı. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...

08.05.2022 00:42 - Son Güncelleme: 08.05.2022 00:44
Hülya Avşar’dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yeni parçasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Hem şarkısı hem klibiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar’dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, bu akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu.

Hülya Avşar’dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

Ünlü şarkıcının konserde tercih ettiği oldukça iddialı kostümü ise sosyal medyaya damga vurdu.

Hülya Avşar’dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündeme gelen Avşar, kısa sürede gündem oldu.

Hülya Avşar’dan olay kostüm! Kasığına kadar açan Avşar kızı bakın nasıl döktürdü! Hem sırt hem göğüs dekolteli transparanıyla...

Bunun üzerine kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sahne alan Avşar kızının hem sırt hem göğüs dekolteli transparan elbisesi çok konuşuldu.

SON DAKİKA