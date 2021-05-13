Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yorum gecikmedi! İşte son hali ile babasına benzetilen Zehra Çilingiroğlu...

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yorum gecikmedi! Attığı her adımla magazin gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ile baba-kız gününden paylaştığı fotoğrafa yorum yapmadan geçmedi. Kısa sürede gündem olan 23 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği ile dikkat çekti. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın mimar kızı Zehra...

13.05.2021 14:28 - Son Güncelleme: 13.05.2021 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





