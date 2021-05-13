Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yorum gecikmedi! İşte son hali ile babasına benzetilen Zehra Çilingiroğlu...
Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yorum gecikmedi! Attığı her adımla magazin gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ile baba-kız gününden paylaştığı fotoğrafa yorum yapmadan geçmedi. Kısa sürede gündem olan 23 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği ile dikkat çekti. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın mimar kızı Zehra...
13.05.2021 14:28
- Son Güncelleme: 13.05.2021 14:47
Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yorum gecikmedi! Son hali ile babasına benzetilen Zehra Çilingiroğlu sosyal medya gündeminde...
Evlilikleri kadar boşanma sonrasındaki iletişimleri ile sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ile baba-kız pozunu paylaştı.
Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar ile evliliğinden olan iç mimar kızı Zehra Çilingiroğlu sık sık babasının sosyal medya hesabında ortaya çıkıyor.
Kaya Çilingiroğlu'nun son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kızı Zehra ile pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı.
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN SON HALİ
Babasına oldukça benzetilen Zehra Çilingiroğlu'na beğeni yağarken anne Hülya Avşar "Maşallah size" yorumuyla dikkat çekti.