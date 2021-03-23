Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na akıllara zarar 'sığmadı mı?' mesajı! Coşkun Sabah'ı aldattığı iddia edilen Hülya...

57 yaşındaki oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey. Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen. Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var" ifadelerini kullanmıştı.