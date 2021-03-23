Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na akıllara zarar 'sığmadı mı?' mesajı! Coşkun Sabah'ı aldattığı iddia edilen Hülya...
1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. Sonrasında hayatına birçok kişi girse de, Hülya Avşar'ın en bilinen ilişkisi 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı, kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu. Çift yollarını ayırsa da dostlukları baki kaldı. İşte onun örneklerinden birine daha imzasını attı Avşar kızı. İşte Hülya Avşar'ın o yorumu.
57 yaşındaki oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey. Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen. Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var" ifadelerini kullanmıştı.
Avşar, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir" şeklinde konuşmuştu.