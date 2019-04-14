Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından eski eşine şok eden bir yorumda bulundu. Hülya Avşar, 11 yıl evli kaldığı kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına, "Vay tekrar mı alsam seni" yorumunu yaptı. Avşar'ın eski eşine yaptığı bu yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. Avşar kızı, geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu'na, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Avşar'ın eski eşine yaklaşımı akıllara, "Yeniden bir arada mı olacaklar?" sorusunu getirdi.

14.04.2019 10:39 - Son Güncelleme: 14.04.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





