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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından eski eşine şok eden bir yorumda bulundu. Hülya Avşar, 11 yıl evli kaldığı kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına, "Vay tekrar mı alsam seni" yorumunu yaptı. Avşar'ın eski eşine yaptığı bu yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. Avşar kızı, geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu'na, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Avşar'ın eski eşine yaklaşımı akıllara, "Yeniden bir arada mı olacaklar?" sorusunu getirdi.

14.04.2019 10:39 - Son Güncelleme: 14.04.2019 10:52
Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarla olay yaratmaya devam ediyor. Avşar kızı, sosyal medya üzerinden eski eşine, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Kaya Çilingiroğlu, bu iltifata sadece emojiyle karşılık vermişti. Eski eşlerin, Instagram üzerinden adeta flört etmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

Hülya Avşar bu sefer ise, Instagram hesabından Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Vay tekrar mı alsam seni?" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

İşte Kaya Çilingiroğlu'nun o fotoğrafı. Hülya Avşar'ın bu yorumunun ardından ünlülerin eski eşleri de merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin eski eşleri...

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

DENİZ SEKİ - TURAN BAŞARANOĞLU
Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!

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