Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında şok eden yorum!
Hülya Avşar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından eski eşine şok eden bir yorumda bulundu. Hülya Avşar, 11 yıl evli kaldığı kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına, "Vay tekrar mı alsam seni" yorumunu yaptı. Avşar'ın eski eşine yaptığı bu yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. Avşar kızı, geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu'na, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Avşar'ın eski eşine yaklaşımı akıllara, "Yeniden bir arada mı olacaklar?" sorusunu getirdi.
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarla olay yaratmaya devam ediyor. Avşar kızı, sosyal medya üzerinden eski eşine, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Kaya Çilingiroğlu, bu iltifata sadece emojiyle karşılık vermişti. Eski eşlerin, Instagram üzerinden adeta flört etmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.