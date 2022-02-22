Hülya Avşar'a aşk orucunu bozduran yeni sevgilisiyle ilgili şok gerçek 'şimdilik bakıyoruz' Sarmaş dolaş yakalanan çift...
Attığı her adım, söylediği her söz ayrı bir olay... 58 yaşındaki ünlü güzel Hülya Avşar, bir süredir aşkta sessizliğini koruyordu. Kaya Çilingiroğlu'yla boşandıktan sonra adı pek isimle anılan ancak yine sessizliğini koruyan Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve yeni sevgilisi Cemal Güzelci'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı. Hülya Avşar'ın yeni sevgilisiyle ilgili gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
22.02.2022 12:21 - Son Güncelleme: 22.02.2022 12:47
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu.
Hülya Avşar ile bir süredir birlikte olduğu öğrenilen iş insanı Cemal Güzelci'yle ilk kez görüntülenmişti. Çarşamba akşamı Yeniköy'deki bir mekana giden ikili, romantik bir akşam yemeği yedi.