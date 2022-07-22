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Haberler Magazin Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: "Cesaretin vücut bulmuş hali"

Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: "Cesaretin vücut bulmuş hali"

Hülya Avşar yaş maş dinlemedi 'cesaretin vücut bulmuş hali' dedirtti! Bacaklarını ayırdığı o kareler olay! 58 yaşındaki Avşarkızı geçtiğimiz günlerde, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla uzak kaldığı müzik piyasasına geri dönmüştü. Güzelliğiyle baş döndüren Hülya Avşar, Instagram hesabından siyah dantelli büstiyeriyle çektirdiği yeni karelerini yayınladı. Kısa sürede gündem olan Hülya Avşar'ı görenler, "cesaretin vücut bulmuş hali" yorumları yapıldı.

22.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:25
Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: Cesaretin vücut bulmuş hali

"CESARETİN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: Cesaretin vücut bulmuş hali

58 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Hülya Avşar Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü.

Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: Cesaretin vücut bulmuş hali

Siyah iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen Hülya Avşar'ı görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: Cesaretin vücut bulmuş hali

Ardından 58 yaşındaki Avşar kızının hayatı merak konusu oldu.

Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: Cesaretin vücut bulmuş hali

Biz de sinema oyunculuğundan tiyatroya, müzik dünyasından iş kadınlığına el atmadığı alan kalmayan Avşar'ın magazin dünyasında yazdığı 'tarihe' bir göz atmak istedik.

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