Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı: "Cesaretin vücut bulmuş hali"
Hülya Avşar yaş maş dinlemedi 'cesaretin vücut bulmuş hali' dedirtti! Bacaklarını ayırdığı o kareler olay! 58 yaşındaki Avşarkızı geçtiğimiz günlerde, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla uzak kaldığı müzik piyasasına geri dönmüştü. Güzelliğiyle baş döndüren Hülya Avşar, Instagram hesabından siyah dantelli büstiyeriyle çektirdiği yeni karelerini yayınladı. Kısa sürede gündem olan Hülya Avşar'ı görenler, "cesaretin vücut bulmuş hali" yorumları yapıldı.
22.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:25
"CESARETİN VÜCUT BULMUŞ HALİ"
Hülya Avşar yaş maş dinlemedi olay kareler peş peşe geldi! Bacağını ayırarak verdiği o poza yorum yağdı.
Siyah iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen Hülya Avşar'ı görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.