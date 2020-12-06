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Hülya Avşar yarı çıplak kamera karşısına geçti! İmaj değiştiren Hülya Avşar kaç yaşında?

Yarı çıplak haliyle kamera karşısına geçen Hülya Avşar, Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Saç rengini kızıl yapan bir çocuk annesi Hülya Avşar'ın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Hülya Avşar kaç yaşında? sorusunu yanıtı ise merak edildi. İşte Avşar kızından 'bunlar nasıl pozlar?' dedirten ve yaşını merak ettiren fotoğraflar...

06.12.2020 11:26 - Son Güncelleme: 06.12.2020 11:26
Hülya Avşar yarı çıplak kamera karşısına geçti! İmaj değiştiren Hülya Avşar kaç yaşında?

Instagram pozlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, imaj değiştirdi. Fit hali ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez de yarı çıplak pozlarıyla gündeme geldi.

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Hülya Avşar yarı çıplak kamera karşısına geçti! İmaj değiştiren Hülya Avşar kaç yaşında?

Hülya Avşar'ın üstsüz paylaşımı sonrası herkes yaşını merak etti. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan fotoğrafı ve ünlülerin yaşları...

Hülya Avşar yarı çıplak kamera karşısına geçti! İmaj değiştiren Hülya Avşar kaç yaşında?

NESRİN CAVADZADE
30 Temmuz 1982

Hülya Avşar yarı çıplak kamera karşısına geçti! İmaj değiştiren Hülya Avşar kaç yaşında?

GÖKHAN ALKAN
8 Aralık 1987

Hülya Avşar yarı çıplak kamera karşısına geçti! İmaj değiştiren Hülya Avşar kaç yaşında?

SAADET ÖZSIRKINTI

1990

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