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Hülya Avşar tenis turnuvasına leopar desenli derin yırtmaç etekle çıktı! Herkes o anları konuşuyor...

Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Spora, özellikle de tenise olan ilgisiyle bilinen Hülya Avşar, leopar desenli derin yırtmaçlı bir etek ile korta indi. 9 gün süren Hülya Avşar Cup Senior Tenis TurnuvasI'nın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti. Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşara yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı. Tenisteki hünerlerini sergileyen Avşar, eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

30.09.2019 14:30 - Son Güncelleme: 30.09.2019 14:30
Hülya Avşar tenis turnuvasına leopar desenli derin yırtmaç etekle çıktı! Herkes o anları konuşuyor...

Hülya Avşar yine ezber bozdu! Spora olan ilgisiyle bilinen Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Turnuvada üzerine giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Hülya Avşar özellikle sosyal medyada "Leopar Kadın" gibi yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Hülya Avşar tenis turnuvasına leopar desenli derin yırtmaç etekle çıktı! Herkes o anları konuşuyor...

Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar'a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı. Tenisteki hünerlerini sergileyen Avşar, eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Hülya Avşar tenis turnuvasına leopar desenli derin yırtmaç etekle çıktı! Herkes o anları konuşuyor...

Leopar desenli derin yırtmaçlı bir etek giyen Avşar, maç sonunda turnuvada şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim etti.

Hülya Avşar tenis turnuvasına leopar desenli derin yırtmaç etekle çıktı! Herkes o anları konuşuyor...

İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan halleri ve spor yapan diğer ünlü isimler...

Hülya Avşar tenis turnuvasına leopar desenli derin yırtmaç etekle çıktı! Herkes o anları konuşuyor...
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