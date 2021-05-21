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Hülya Avşar alay konusu oldu fena dillere düştü! O aşıyı yaptırdıktan sonra Hülya Avşar...

Hülya Avşar soğuk esprisi ile alay konusu oldu! Çin aşısı yaptıran Hülya Avşar, Sinovac aşısı yaptırdığını söyleyerek yaptığı hareketle gündeme bomba gibi düştü. Elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" sözleriyle espri yapan Hülya Avşar'ın mizah anlayışı kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.

21.05.2021 15:17 - Son Güncelleme: 21.05.2021 16:42
Hülya Avşar sosyal medyada alay konusu oldu! Aşı olan Hülya Avşar...

ALAY KONUSU OLDU!

Hülya Avşar alay konusu oldu fena dillere düştü! Dizi setine giderken görüntülenen oyuncu Hülya Avşar, birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" diyerek espri yaptı.

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Hülya Avşar sosyal medyada alay konusu oldu! Aşı olan Hülya Avşar...

Hülya Avşar'ın soğuk esprisi kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.


Hülya Avşar sosyal medyada alay konusu oldu! Aşı olan Hülya Avşar...

Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar'ın yaşı merak konusu oldu. Mizah anlayışı ile gündeme gelen Hülya Avşar'ın yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve yaşları...

Hülya Avşar sosyal medyada alay konusu oldu! Aşı olan Hülya Avşar...

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