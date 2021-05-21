Hülya Avşar alay konusu oldu fena dillere düştü! O aşıyı yaptırdıktan sonra Hülya Avşar...

Hülya Avşar soğuk esprisi ile alay konusu oldu! Çin aşısı yaptıran Hülya Avşar, Sinovac aşısı yaptırdığını söyleyerek yaptığı hareketle gündeme bomba gibi düştü. Elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" sözleriyle espri yapan Hülya Avşar'ın mizah anlayışı kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.

21.05.2021 15:17 - Son Güncelleme: 21.05.2021 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





