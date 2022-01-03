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Haberler Magazin Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Spora olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortunda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, adeta Instagram'ı salladı. İşte Hülya Avşar'ın gündem olan o pozları...

03.01.2022 21:09 - Son Güncelleme: 03.01.2022 21:09
Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Son dönemlerde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bu kez tenis kortunda verdiği pozlarla gündem oldu.

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Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Spora olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortunda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası da Hülya Avşar'ın paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan pozlara adeta yorum yağdı.

Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Avşar kızı için "Yaşını hiç göstermiyor", "Yıllar Hülya'yı teğet geçiyor", "Hülya yine bildiğimiz gibi, çok güzel" yorumlarında bulundu.

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