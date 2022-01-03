Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Pozları sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı
Hülya Avşar rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortundan paylaştı! Spora olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortunda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, adeta Instagram'ı salladı. İşte Hülya Avşar'ın gündem olan o pozları...
03.01.2022 21:09
- Son Güncelleme: 03.01.2022 21:09
Son dönemlerde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bu kez tenis kortunda verdiği pozlarla gündem oldu.
Spora olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, rengarenk süper mini elbisesiyle tenis kortunda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Birçok magazin ve fan sayfası da Hülya Avşar'ın paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan pozlara adeta yorum yağdı.