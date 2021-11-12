Hülya Avşar öyle bir karesini paylaştı ki gören bir daha baktı! Tanju Çolak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Avşar kızına bakın!
Hülya Avşar öyle bir karesini paylaştı ki... Tanju Çolak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Avşar kızına bakın... Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı. 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Avşar kızı yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Hülya Avşar öyle bir karesini paylaştı ki gören bir daha baktı! Tanju Çolak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Avşar kızına bakın, yeni imajıyla adından söz ettiren Hülya Avşar Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde...
HÜLYA AVŞAR VE TANJU ÇOLAK'TAN KARŞILIKLI İTİRAFLAR...
Hülya Avşar, Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak'ı silmediğini söylemişti! Bomba açıklama Tanju Çolak'tan geldi.
Hülya Avşar, katıldığı bir programda eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında "Tanju'yu da rehberimden silmedim" demişti. Çolak'tan bu konuya dair açıklama geldi.
Tanju Çolak, Esra Balamir'e açıklamalarda bulundu. Eski aşkı Hülya Avşar ile ilgili samimi bir röportaj veren Tanju Çolak, Avşar'ın numarasını silmemesiyle ilgili "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım" dedi.