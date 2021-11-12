Hülya Avşar öyle bir karesini paylaştı ki gören bir daha baktı! Tanju Çolak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Avşar kızına bakın!

Tanju Çolak, Esra Balamir'e açıklamalarda bulundu. Eski aşkı Hülya Avşar ile ilgili samimi bir röportaj veren Tanju Çolak, Avşar'ın numarasını silmemesiyle ilgili "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım" dedi.