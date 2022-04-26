Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: "Hiç benzemiyorlar"
Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler sosyal medyada, "Hiç benzemiyorlar" yorumları yapıyor. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi.
26.04.2022 18:31 - Son Güncelleme: 26.04.2022 18:33
"HİÇ BENZEMİYORLAR"
Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler, "Hiç benzemiyorlar" diyor.