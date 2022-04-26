RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: "Hiç benzemiyorlar"

Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: "Hiç benzemiyorlar"

Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler sosyal medyada, "Hiç benzemiyorlar" yorumları yapıyor. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi.

26.04.2022 18:31 - Son Güncelleme: 26.04.2022 18:33
Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: Hiç benzemiyorlar

"HİÇ BENZEMİYORLAR"

Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler, "Hiç benzemiyorlar" diyor.

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Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: Hiç benzemiyorlar

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...

Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: Hiç benzemiyorlar

Hüseyin Kaya ablası Zehra Çilingiroğlu ve babasıyla sık sık sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor.

Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: Hiç benzemiyorlar

Son olarak babasının doğum günü fotoğrafı ile gündeme gelen küçük Kaya paylaşımına "İyi ki doğdun babacığım, iyi ki varsın" notunu düşmüştü. Paylaşıma hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmemişti. Feraye Tanyolaç, "İyi ki" yazarken Avşar kızı ise "Mutlu yıllaaar" demişti.

Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: Hiç benzemiyorlar

Babasının boyunu geçen ünlü ismin oğluna "Kocaman olmuşsun", "Babana benziyorsun", "Babanın boyunu geçmişsin" yorumları yapılmıştı.

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