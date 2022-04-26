Hülya Avşar kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya ile tenis turnuvasında! Abla - kardeşi görenler: "Hiç benzemiyorlar"

Son olarak babasının doğum günü fotoğrafı ile gündeme gelen küçük Kaya paylaşımına "İyi ki doğdun babacığım, iyi ki varsın" notunu düşmüştü. Paylaşıma hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmemişti. Feraye Tanyolaç, "İyi ki" yazarken Avşar kızı ise "Mutlu yıllaaar" demişti.