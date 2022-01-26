Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı
Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Kar paylaşımı yapan ünlüler kervanına katılan Avşar, yine farkını konuşturdu. Daracık mini taytıyla karda tenis oynayan ünlü oyuncu, adeta soğuk havaya meydan okudu. Cesaretiyle ağızları açık bırakan Avşar kızı, yine tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Hülya Avşar'ın karda tenis oynadığı o anlar...
26.01.2022 18:28
- Son Güncelleme: 26.01.2022 18:28
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla görenlerin ağzını açık bıraktı.