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Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı

Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Kar paylaşımı yapan ünlüler kervanına katılan Avşar, yine farkını konuşturdu. Daracık mini taytıyla karda tenis oynayan ünlü oyuncu, adeta soğuk havaya meydan okudu. Cesaretiyle ağızları açık bırakan Avşar kızı, yine tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Hülya Avşar'ın karda tenis oynadığı o anlar...

26.01.2022 18:28 - Son Güncelleme: 26.01.2022 18:28
Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı

Kar paylaşımı yapan ünlüler kervanına katılan Avşar, yayınladığı son videoyla yine farkını konuşturdu.

Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı

Daracık mini taytıyla karda tenis oynayan ünlü oyuncu, adeta soğuk havaya meydan okudu.

Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı

Cesaretiyle ağızları açık bırakan Avşar kızının paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak kısa sürede gündem oldu.

Hülya Avşar kar kış demedi daracık mini taytıyla kendini tenis kortuna attı! Cesaretini konuşturan Hülya ağızları açık bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Yıllara meydan okuyan Hülya şimdi de soğuğa meydan okumuş", "Kar kış işlemiyor", "Büyük cesaret" gibi yorumlar yapıldı.

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