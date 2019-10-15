Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 - 2005 yılları arasında evli oldukları süre içerisinde Zehra adında bir kız evladına sahip oldular. Zehra Çilingiroğlu, bazı ünlü isimlerin çocuklarının aksine kamera karşısında büyüdü. Attığı her adım ile annesi Hülya Avşar gibi adından söz ettirmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu'nun yeni hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Çilingiroğlu'nun değişimini görenler, "Estetik yaptırdı" gibi yorumlarda bulundu. Zehra Çilingiroğlu estetik iddialarına bakın ne yanıt verdi...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN