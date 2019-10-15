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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni halini görenler çok şaşırdı. Zehra Çilingiroğlu, yeni haliyle arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesine damga vurmuştu. Güzelliği ile tüm gözleri üzerine çeken 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun yeni hali estetik yaptırdı iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. Zehra Çilingiroğlu estetik iddialarına yanıt verdi. Annesi Hülya Avşar gibi attığı her adım ile adından sıkça bahsettiren Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı. İşte büyük değişimin nedeni...

15.10.2019 11:39 - Son Güncelleme: 15.10.2019 11:41
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 - 2005 yılları arasında evli oldukları süre içerisinde Zehra adında bir kız evladına sahip oldular. Zehra Çilingiroğlu, bazı ünlü isimlerin çocuklarının aksine kamera karşısında büyüdü. Attığı her adım ile annesi Hülya Avşar gibi adından söz ettirmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu'nun yeni hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Çilingiroğlu'nun değişimini görenler, "Estetik yaptırdı" gibi yorumlarda bulundu. Zehra Çilingiroğlu estetik iddialarına bakın ne yanıt verdi...

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...

"ERGENLİK BİTTİ"

Üniversite 3. sınıf öğrencisi Zehra Çilingiroğlu'nun estetik yaptırdığı iddia edildi. Yorumları okuyan Zehra durumu yakınlarına şöyle açıkladı: Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni hali...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Estetik yaptırdı denmişti...

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