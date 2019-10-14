Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nu görenler tanıyamadı! İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni hali

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesinde ilgi odağı oldu. Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni halini görenler çok şaşırdı. Güzelliği ile tüm gözleri üzerine çeken 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nu görenler, "Aşk yaramış" yorumunda bulundu. Kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar gibi adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz veren, Zehra Çilingiroğlu kıyafetleriyle, tarzıyla ve aşk hayatıyla takipçilerinin yakın markajında. Her tarzıyla gündem olmayı başaran Zehra, bu kez de günlerce konuşulacağa benziyor...

14.10.2019 10:26 - Son Güncelleme: 14.10.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





