Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı "muzip Hülya yine iş başında" dedirtti

Hülya Avşar ev haliyle sosyal medyayı salladı! Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Avşar kızı "muzip Hülya yine iş başında..." dedirtti. Makyajsız ve filtresiz hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizide yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyada alay konusu olmuştu. Evinde keyif yaparken dil çıkardığı bir fotoğrafı paylaşan Hülya Avşar'ın yaşı merak konusu oldu.

20.04.2021 15:36 - Son Güncelleme: 20.04.2021 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





