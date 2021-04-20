RAMAZAN İMSAKİYE
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Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı "muzip Hülya yine iş başında" dedirtti

Hülya Avşar ev haliyle sosyal medyayı salladı! Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Avşar kızı "muzip Hülya yine iş başında..." dedirtti. Makyajsız ve filtresiz hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizide yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyada alay konusu olmuştu. Evinde keyif yaparken dil çıkardığı bir fotoğrafı paylaşan Hülya Avşar'ın yaşı merak konusu oldu.

20.04.2021 15:36 - Son Güncelleme: 20.04.2021 15:36
Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı muzip Hülya yine iş başında dedirtti

"MUZİP HÜLYA YİNE İŞ BAŞINDA!

Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı "muzip Hülya yine iş başında" dedirtti. Attığı her adımla magazin gündeminde yer almayı iyi bilen Hülya Avşar, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı muzip Hülya yine iş başında dedirtti

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizide yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyada alay konusu olan Hülya Avşar, bu kez de ev hali ile gündeme geldi.

Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı muzip Hülya yine iş başında dedirtti

Makyajsız ve filtresiz haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Avşar kızı, "muzip Hülya yine iş başında" dedirtirken yaşı da merak konusu oldu. İşte başta Hülya Avşar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı muzip Hülya yine iş başında dedirtti

HADİSE

22 Ekim 1985

Hülya Avşar ev pozuyla sosyal medyayı salladı! Avşar kızı muzip Hülya yine iş başında dedirtti

MURAT BOZ

7 Mart 1980