Hülya Avşar dillere düştüğü haliyle ilgili sessizliğini bozdu! 'Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik' dedi kendi de dalga geçti

Hülya Avşar dillere düştüğü haliyle ilgili sessizliğini bozdu! 'Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!" diyen 57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıllar önce bir dizi projesi ile ekranlarda boy gösteren Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre ile ilgili sosyal medyada alay konusu olunca, kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek kendisini ti'ye almıştı.

06.04.2021 14:20 - Son Güncelleme: 06.04.2021 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





