Hülya Avşar dillere düştüğü haliyle ilgili sessizliğini bozdu! 'Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik' dedi kendi de dalga geçti
Hülya Avşar dillere düştüğü haliyle ilgili sessizliğini bozdu! 'Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!" diyen 57 yaşındaki Hülya Avşar filtresiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıllar önce bir dizi projesi ile ekranlarda boy gösteren Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre ile ilgili sosyal medyada alay konusu olunca, kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek kendisini ti'ye almıştı.
"ARADIĞIM KİŞİLERLE BİRAZ GERİLDİK"
Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla karşılaşan Hülya Avşar, Söylemezsem Olmaz'a sessizliğini bozdu. Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Avşar, "Hepimiz şaşırdık; valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!" ifadelerini kullandı.
KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ
Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırılmıştı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanmıştı. Kısa sürede gündem olan Avşar, gelen esprili yorumlar üzerine kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek kendisini ti'ye almıştı.
Geçtiğimiz ay hastane ziyareti çıkışında görüntülenen ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hülya Avşar, "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" dedi.