Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile o karesinin ardından olay spor pozu! Görenler: "Hızını alamadı"
Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile o karesinin ardından olay spor pozu geldi. Önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yakın arkadaşının düğününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile boy gösteren Hülya Avşar, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez spor yaparken çekildiği bir fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıkan Hülya Avşar en doğal haliyle dikkat çekti. Peş peşe gelen paylaşımlar ise sosyal medyada, "Hülya hızını alamadı" yorumlarına neden oldu.
Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile o karesinin ardından olay spor pozu geldi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu'nun yakın arkadaşının düğününde boy gösterdi. Zehra Çilingiroğlu'nun anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.
"GARİP BİR DUYGU EYVAH"
Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!" notunu yazdı.
"HANGİMİZE BENZİYOR?"
Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine "Hangimize benziyor?" diye sordu.
Spor yaparken çekildiği bu karesini takipçileri ile paylaşan Hülya Avşar'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.