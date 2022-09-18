Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile o karesinin ardından olay spor pozu! Görenler: "Hızını alamadı"

"GARİP BİR DUYGU EYVAH"

Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!" notunu yazdı.