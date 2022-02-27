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Haberler Magazin Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: 'Normal değilim'

Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: 'Normal değilim'

Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu... Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı... 12 yıl sonra aşka 'evet' dediği yönündeki iddialara yanıt veren Avşar kızı, açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Hülya Avşar yeni sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yemiş ve yakın çevresine, "Şimdilik bakıyoruz" demişti... Hülya Avşar, sevgilisi olduğu iddia edilen Cemal Güzelci hakkında bakın neler söyledi...

27.02.2022 15:26 - Son Güncelleme: 27.02.2022 15:34
Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: ’Normal değilim’

Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı... Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu, bakın neler söyledi!

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Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: ’Normal değilim’

Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığının son bulduğu ileri sürüldü.

Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: ’Normal değilim’

Uğruna şarkılar yazılan, filmler çekilen Hülya Avşar'ın kalbi, uzun süredir boştu.

Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: ’Normal değilim’

Daha birkaç gün önce ideal erkek konusunda soruya şu yanıtını vermişti Avşar kızı:

Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: ’Normal değilim’

"Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz."

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