Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: 'Normal değilim'
Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu... Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı... 12 yıl sonra aşka 'evet' dediği yönündeki iddialara yanıt veren Avşar kızı, açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Hülya Avşar yeni sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yemiş ve yakın çevresine, "Şimdilik bakıyoruz" demişti... Hülya Avşar, sevgilisi olduğu iddia edilen Cemal Güzelci hakkında bakın neler söyledi...
27.02.2022 15:26 - Son Güncelleme: 27.02.2022 15:34
Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığının son bulduğu ileri sürüldü.