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Haberler Magazin Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Son olarak yönetmenliğini üstlendiği 'Yapma Aşkım' adlı şarkısının klibiyle gündeme gelen Hülya Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle tatil pozlarıyla adından söz ettiren Avşar, yine benzer bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, beyaz mayosu ile çekilen görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. Boylu boyunca uzanan ünlü şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

23.08.2022 20:34 - Son Güncelleme: 23.08.2022 20:55
Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başardı.

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Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Son günlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Avşar kızı, yönetmenliğini üstlendiği 'Yapma Aşkım' adlı şarkısının klibiyle günlerce konuşuldu.

Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Avşar, çok konuşulan tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, beyaz mayosu ile çekilen görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı.

Hülya Avşar beyaz mayosuyla paylaştı! 58’lik Avşar kızının formda halini gören bir daha baktı! Yine dostu düşmanı çatlattı

Boylu boyunca uzanan ünlü şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmazken paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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