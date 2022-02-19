Hülya Avşar aşk orucunu bozdu yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! Bakın Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi kim
Attığı her adım, söylediği her söz ayrı bir olay... 58 yaşındaki ünlü güzel Hülya Avşar, bir süredir aşkta sessizliğini koruyordu. Kaya Çilingiroğlu'yla boşandıktan sonra adı pek isimle anılan ancak yine sessizliğini koruyan Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu. Hülya Avşar yeni sevgilisiyle romantik bir akşam yemeğinde sarmaş dolaş görüntülendi. İşte Hülya Avşar ve yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin o görüntüleri.
19.02.2022 09:27 - Son Güncelleme: 19.02.2022 09:27
Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu. İşte Hülya Avşar ve yeni sevgilisi...
Bu sözlerden kısa bir süre sonra Hülya Avşar yeni sevgilisiyle görüntülendi ve 12 yıllık aşk orucu bitti. Özel hayatını basından uzak tutan ünlü isim, geçtiğimiz çarşamba akşamı, yeni sevgilisiyle görüntülendi.