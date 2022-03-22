Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler: "Babasının kopyasıymış"
Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler, "Oğlu olduğunu bilmiyordum" , "Babasının kopyasıymış" şeklinde yorumlarda bulundu. 90'lı yılların efsanesi Hugo'nun sunuculuğunu yapan Tolga Gariboğlu yıllar sonra bir düğünde ortaya çıktı. Son hali ile "Hiç değişmemişsin" yorumları yapılan Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir'i görenler ikinci şoku yaşadı. İşte 56 yaşındaki ünlü ismin boyu kadar olan oğlu Mir...
22.03.2022 17:21 - Son Güncelleme: 22.03.2022 17:28
"BABASININ KOPYASI"
Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler, "babasının kopyasıymış" diyor.
Yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, gittiği düğün törenine oğlu Mir ile katıldı.
İşte başta Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu'nun oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...