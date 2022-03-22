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Haberler Magazin Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler: "Babasının kopyasıymış"

Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler: "Babasının kopyasıymış"

Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler, "Oğlu olduğunu bilmiyordum" , "Babasının kopyasıymış" şeklinde yorumlarda bulundu. 90'lı yılların efsanesi Hugo'nun sunuculuğunu yapan Tolga Gariboğlu yıllar sonra bir düğünde ortaya çıktı. Son hali ile "Hiç değişmemişsin" yorumları yapılan Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir'i görenler ikinci şoku yaşadı. İşte 56 yaşındaki ünlü ismin boyu kadar olan oğlu Mir...

22.03.2022 17:21 - Son Güncelleme: 22.03.2022 17:28
Hugo’nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun boyu kadar olan oğlunu görenler: Babasının kopyasıymış

"BABASININ KOPYASI"

Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler, "babasının kopyasıymış" diyor.

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Hugo’nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun boyu kadar olan oğlunu görenler: Babasının kopyasıymış

Yaşamını New York'ta sürdüren ve bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, gittiği düğün törenine oğlu Mir ile katıldı.

Hugo’nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun boyu kadar olan oğlunu görenler: Babasının kopyasıymış

56 yaşındaki Tolga Gariboğlu, oğlu 'Mir' ile poz verdi. Küçük Mir'in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Hugo’nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun boyu kadar olan oğlunu görenler: Babasının kopyasıymış

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son halini görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek" , "Oğlu olduğunu bilmiyordum" gibi yorumlar yaptı.

Hugo’nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun boyu kadar olan oğlunu görenler: Babasının kopyasıymış

İşte başta Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu'nun oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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