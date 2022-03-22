Hugo'nun Tolga abisinin sır gibi sakladığı oğlu Mir ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun boyu kadar olan oğlunu görenler: "Babasının kopyasıymış"

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Öte yandan Tolga Garipoğlu'nun son halini görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Garipoğlu gibi yaş alabilsek" , "Oğlu olduğunu bilmiyordum" gibi yorumlar yaptı.