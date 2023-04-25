Hoop pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya yine yeniden pişti oldu sosyal medya "Kime daha çok yakışmış?" sorusuyla kaynadı
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift aşk iddialarını reddetse de şimdilerde karış karış dünyayı geziyorlar. Son olarak İtalya'ya giden çift attıkları her adımla olay yaratırken, Hande Erçel'in ayakları ve Hakan Sabancı'nın ceketini Erçel'e taşıtması sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. Erçel tüm bunların ardından gitti Serenay Sarıkaya'yla pişti oldu. İşte detaylar...
25.04.2023 10:07 - Son Güncelleme: 25.04.2023 10:07
Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Avrupa'nın pek çok şehrini gezen çift son olarak İtalya'daydı. Hande Erçel'in burada yaptığı beyaz takımlı kombin, Serenay Sarıkaya'yla pişti olunca ortalık yıkıldı. Peki kime daha çok yakışmış? İşte detaylar...