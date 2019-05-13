Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!
Birçok Hollywood ünlüsü daha genç gözükmek için bebeklerinin plasentalarını içiyor. Bu akım Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladı. Ülkemizden çok sayıda sosyetik kadın koyun plasentasına servet ödüyor. Doğum yaptıktan sonra gençleşmek için bebeklerinin plasentalarını içmeleriyle gündemde olan Hilary Duff ve Kim Kardashian gibi ünlülerin aslında sağlıksız bir yöntem uyguladığı ortaya çıktı.
13.05.2019 17:21
- Son Güncelleme: 13.05.2019 17:21
PLASENTA NEDİR?
Plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır. Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.
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