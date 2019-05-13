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Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Birçok Hollywood ünlüsü daha genç gözükmek için bebeklerinin plasentalarını içiyor. Bu akım Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladı. Ülkemizden çok sayıda sosyetik kadın koyun plasentasına servet ödüyor. Doğum yaptıktan sonra gençleşmek için bebeklerinin plasentalarını içmeleriyle gündemde olan Hilary Duff ve Kim Kardashian gibi ünlülerin aslında sağlıksız bir yöntem uyguladığı ortaya çıktı.

13.05.2019 17:21 - Son Güncelleme: 13.05.2019 17:21
Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Canada Obstetrik ve Jinekoloji Derneği'nde yayınlanan bir çalışmada, sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesiyle plasenta içme/yeme trendinin tam aksine sağlıksız olduğu kaydedildi.

Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Son zamanlarda Kim Kardashian ve Hilary Duff gibi ünlü isimlerin demir ve süt seviyesini artırdığı, doğum sonrası depresyon riskini engellediği gerekçesiyle plasenta içmesi/yemesi çok konuşuldu.

Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Ancak uzmanlar ünlüler tarafından güzelleşmek için tercih edilen yöntemin bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade etti.

Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Plesehntanın içinde bulunan zararlı bakterilerin bilinenin aksine sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar ayrıca bu bakterilerin süt yoluyla bebeğe de geçebileceğini ifade etti.
Kim Kardashian bebeğinin plasentasını günlük olarak hap şeklinde aldığını açıklamıştı.

Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Tom Cruise'un da bebeğinin plasentasını yediği biliniyor.

Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

PLASENTA NEDİR?

Plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır. Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

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