Hilary Duff da bebeğinin plasentasını içtiğini açıklamıştı! İşte ünlülerin yeni trendi hakkında korkunç gerçek!

Plesehntanın içinde bulunan zararlı bakterilerin bilinenin aksine sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar ayrıca bu bakterilerin süt yoluyla bebeğe de geçebileceğini ifade etti.

Kim Kardashian bebeğinin plasentasını günlük olarak hap şeklinde aldığını açıklamıştı.