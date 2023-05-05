Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu! 46'lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...
1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla o dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci son haliyle görenleri şaşırttı. Bir dönemin ünlü şarkıcısı Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu durumun ardından gündemden uzak kalan ünlü şarkıcı büyük bir değişim geçirdi. Saçlarını sarıya boyatan Cebeci yaptırdığı estetiklerle de resmen gençleşti. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...
05.05.2023 12:11 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:11
MEME KANSERİNE YAKALANDI
46 yaşındaki Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.