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Haberler Magazin Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu! 46'lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu! 46'lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla o dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hilal Cebeci son haliyle görenleri şaşırttı. Bir dönemin ünlü şarkıcısı Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu durumun ardından gündemden uzak kalan ünlü şarkıcı büyük bir değişim geçirdi. Saçlarını sarıya boyatan Cebeci yaptırdığı estetiklerle de resmen gençleşti. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...

takvim.com.tr
05.05.2023 12:11 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:11
Hilal Cebeci’nin dönüşü muhteşem oldu! 46’lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin son hali görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Cebeci’nin dönüşü muhteşem oldu! 46’lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

Verdiği cesur pozlarla tanınan ünlü şarkıcı bir döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Hilal Cebeci’nin dönüşü muhteşem oldu! 46’lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

Şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci'nin ismi uzun süredir duyulmuyordu.

Hilal Cebeci’nin dönüşü muhteşem oldu! 46’lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

MEME KANSERİNE YAKALANDI

46 yaşındaki Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Hilal Cebeci’nin dönüşü muhteşem oldu! 46’lık şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sarı saç ve estetikle 36 yaşına geri döndü...

Ünlü şarkıcı kanseri atlattıktan sonra imajını da tazeledi.

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