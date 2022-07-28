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Haberler Magazin Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesini akşam yemeğine çıkaran Altınbilek'in yayınladığı poz, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle adeta büyüledi. Anne-kızın pozuna "Annesi kızını sollamış", "Güzelliğini annesinden almış", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan güzeller güzeli annesi...

28.07.2022 20:07 - Son Güncelleme: 28.07.2022 20:07
Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, son olarak atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile izleyici karşısına çıktı.

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Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Altınbilek, sevgilisi Metin Hara ile verdiği pozlarla da çok konuşuldu.

Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Altınbilek, Instagram hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Annesini akşam yemeğine çıkaran Altınbilek, paylaşımına "İyi ki doğdun benim güzeller güzeli canım annem" notunu ekledi.

Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...

Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle adeta büyüledi.

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