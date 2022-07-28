Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesini akşam yemeğine çıkaran Altınbilek'in yayınladığı poz, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle adeta büyüledi. Anne-kızın pozuna "Annesi kızını sollamış", "Güzelliğini annesinden almış", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan güzeller güzeli annesi...
28.07.2022 20:07 - Son Güncelleme: 28.07.2022 20:07
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, son olarak atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile izleyici karşısına çıktı.