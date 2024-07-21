Hilal Altınbilek’in annesi güzelliğine hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sıydı...

Hilal Altınbilek'in annesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ilgiyle takip ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak tanınan Hilal Altınbilek'in annesi de en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hilal Altınbilek'in annesi, doğal güzelliği ve genç görünümüyle takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adeta büyüleyen anne, güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte ünlü oyuncu ve annesi hakkında tüm merak edilenler...
Hilal Altınbilek, ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, sosyal medyada da oldukça aktif.
Hilal Altınbilek'in annesiyle paylaşımları görenleri şaşkınlığa uğratıyor.
Doğal güzelliği ve genç görünümüyle dikkat çeken Altınbilek'in annesi, adeta bir ilgi odağı haline geldi.