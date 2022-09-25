Hilal Altınbilek 'kapanış' dedi paylaştı jaguar mayolu karesi sosyal medyada olay oldu: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Metin Hara"

Ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olan Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Hilal Altınbilek'in nikah masasına oturması bekleniyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşıyan ikiliden geçtiğimiz haftalarda kötü haber geldi.