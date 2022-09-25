Hilal Altınbilek 'kapanış' dedi paylaştı jaguar mayolu karesi sosyal medyada olay oldu: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Metin Hara"
Hilal Altınbilek 'kapanış' dedi paylaştı jaguar mayolu karesi sosyal medyada olay oldu. Metin Hara ile ilişkisini bitirdiğini, "Anlaşarak ayrılık kararı aldık" sözleriyle açıklayan oyuncu Hilal Altınbilek sezonun son mayolu karesini 'Kapanış' notuyla paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Hilal Altınbilek'in pozunu görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Metin Hara" yorumları yaptı. 31 yaşındaki Hilal Altınbilek değişimiyle sosyal medya gündeminde yerini aldı.
25.09.2022 16:12 - Son Güncelleme: 25.09.2022 16:20
"NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK METİN"
Hilal Altınbilek 'kapanış' dedi paylaştı, jaguar mayolu karesi sosyal medyada olay oldu.
Ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olan Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Hilal Altınbilek'in nikah masasına oturması bekleniyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşıyan ikiliden geçtiğimiz haftalarda kötü haber geldi.
Ayrılık sonrası ilk açıklama Nişantaşı'nda kameralara takılan Hilal Altınbilek'ten geldi. "Anlaşarak ayrılık kararı aldık." diyen Hilal Altınbilek, sezonun son tatil günlerini yaşıyor.
Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Hilal Altınbilek'in eski halleri de yeniden gündem oldu.