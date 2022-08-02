Vav TV İzle
Haberler Magazin Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: "Bir zamanlar Adriana Lima..."

Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: "Bir zamanlar Adriana Lima..."

Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı. Nikah masasına oturmaya hazırlandıkları ileri sürülen Hilal Altınbilek - Metin Hara çifti geçtiğimiz ay sezonu açtı. Tatile çıkan çift, son dönemin gözde isimlerinden. Metin Hara'nın eski sevgilisi Adriana Lima ile benzerliği ile sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya gündeminde. Metin - Hilal çiftinden gelen yeni kareyi görenler: "Bir zamanlar Adriana Lima..." yorumlarıyla dikkat çekti.

02.08.2022 17:49 - Son Güncelleme: 02.08.2022 17:49
Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: Bir zamanlar Adriana Lima...

"BİR ZAMANLAR ADRİANA LIMA..."

Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: Bir zamanlar Adriana Lima...

Son dönemin popüler oyuncularından olan Hilal Altınbilek ile yazar sevgilisi Metin Hara, geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: Bir zamanlar Adriana Lima...

Mutlu birliktelikerini sürdüren ikili, tatile çıktı. Sezonu açan çift, yeni fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın evlilik kararı aldığı konuşuluyor.

Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: Bir zamanlar Adriana Lima...

"YENİ YILA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan 7 ay önce objektiflere yansıyan taze aşıklara, yeni yıl planları sorulmuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." açıklamasını yapmıştı.

Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: Bir zamanlar Adriana Lima...

Metin Hara'nın bu sözleri, "Yeni yılda evlilik teklifi gelir mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

SON DAKİKA