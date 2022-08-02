Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı: "Bir zamanlar Adriana Lima..."
Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı. Nikah masasına oturmaya hazırlandıkları ileri sürülen Hilal Altınbilek - Metin Hara çifti geçtiğimiz ay sezonu açtı. Tatile çıkan çift, son dönemin gözde isimlerinden. Metin Hara'nın eski sevgilisi Adriana Lima ile benzerliği ile sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya gündeminde. Metin - Hilal çiftinden gelen yeni kareyi görenler: "Bir zamanlar Adriana Lima..." yorumlarıyla dikkat çekti.
02.08.2022 17:49 - Son Güncelleme: 02.08.2022 17:49
"BİR ZAMANLAR ADRİANA LIMA..."
Hilal Altınbilek ile evlilik arifesindeki sevgilisi Metin Hara aşkı tam gaz devam! Yeni poza yorum yağdı.
Son dönemin popüler oyuncularından olan Hilal Altınbilek ile yazar sevgilisi Metin Hara, geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.