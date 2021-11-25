Hikayesini kendi elleriyle yazdı! ’Kaçış’ dizisi Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve Onur Bay’ı bir araya getirdi! Dizi sektörü karışacak

Ünlü oyuncular, Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve Onur Bay'ı bir araya getiren dizi Kaçış'ın çekimleri başladı. Disney Plus için çekilecek ilk Türk yapımı olan dizinin çekimleri Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Dizinin konusu ise bir hayli dikkat çekti. Savaş muhabiri iki kişinin hayatını konu edinen Kaçış'ın ilk bölümü ise 8 bölüm olarak planlandı. Arka Sokaklar dizisinden çıktıktan sonra yüzü bir türlü gülmeyen oyuncu Onur Bay'ın kendini göstermesine imkan sağlayan dizi merakla bekleniyor.