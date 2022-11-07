Hikayesi gerçek Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babası ortaya çıktı! Meğer yıllardır dibindeymiş!
Camdaki Kız dizisinde finale çok az kaldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizide gerçekler nikayet gün yüzüne çıkmaya başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide Feriden'in kardeşi meğer Nalan'ın babasıymış! Metin yıllar sonra ortaya çıkarak kızıyla görüşmek istiyor. Ancak Feride buna engel oluyor. Kitapta Nalan ile babası Metin görüşüyor. Peki dizide karşı karşıya gelebilecekler mi? Feride daha neler saklıyor? Metin gerçekte kim? İşte hikayenin en kritik ayrıntıları...
Hikayesi gerçek Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babası ortaya çıktı! Meğer yıllardır dibindeymiş! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı! 'Abla kızımı görmek istiyorum' sözleri dumura uğrattı! Camdaki Kız 55. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümüne doğru Feride'yi arayan kişi herkesi merakta bıraktı.
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki televizyon dizisi Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
Kitaplarında genellikle gerçek hayat hikayelerini konu edinene yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Camdaki Kız romanı ile ilgili "Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu." demişti.
Camdaki Kız kitap özeti merak ediliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde heyecanlı bekleyiş yaşanacak. Nalan'ın gerçek babası ilgi gördü. Sorgulatmalarda hız kazandı. Peki ama Nalan'ın babası kimdir?