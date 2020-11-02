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Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

Doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan Eda Ece, başarılı oyunculuğuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 30 yaşındaki güzel oyuncu Eda Ece ile 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan'ın boy farkı merak konusu oldu. Aynı dizide rol alan Eda Ece ve Gökhan Alkan'ın boy farkını öğrenen hayranları şaşkına döndü. İşte yakışıklılığı ile adından söz ettiren Gökhan Alkan ve partneri Eda Ece'nin arasındaki boy farkı...

02.11.2020 13:11 - Son Güncelleme: 02.11.2020 13:12
Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

Gökhan Kalkan ve Eda Ece arasındaki boy farkı merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncular arasında yer alan ikilinin boyları sizce kaç cm? İşte ünlülerin boyları...

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Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

DEFNE SAMYELİ - 174

Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

HAZAL SUBAŞI - 1,66CM

Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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