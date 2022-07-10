Herkes Nisa Bölükbaşı ile Ogeday'ı konuşuyordu! Bombayı Survivor İsmail Balaban patlattı! İlayda Şeker ‘beyim’ deyip altınlarıyla...
Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'yi birinci olarak tamamlardı ve birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Suvivor'un eski yarışmacılarının da aralarında bulunduğu birçok kişi Nisa'nın şampiyonluğu hakketmediğini belirterek eleştirdi. Verdiği bir röportajda bu eleştirilere yanıt veren Nisa, diğer taraftan sevgilisi Ogeday Girişken ile aşk pozlarını yayınlayarak magazin gündeminde sık sık yer aldı. Nisa ve Ogeday'ın aşkı çok konuşulurken eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'den dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altınları boynuna takan Şeker, 'beyim' diye seslendiği İsmail Balaban ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu paylaşımın ardından Survivor aşıkları kısa sürede gündem oldu. İşte İlayda Şeker'in o paylaşımı...
Nisa Bölükbaşı, Dominik'te aylar süren kıran kırana mücadelenin kazananı oldu ve Survivor All Star 2022 kupasını kaldırdı. Ancak Suvivor'un eski yarışmacılarının da aralarında bulunduğu birçok kişi Nisa'nın şampiyonluğu hakketmediğini belirterek eleştirdi.
"BATUHAN KENDİNE BOŞUNA ZARAR VERDİ"
Verdiği bir röportajda bu eleştirilere yanıt veren Nisa, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Gence'ye konuşan fenomen yarışmacı, "Sence kamera arkası ve önünde farklı olan kimdi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Batuhan (Karacakaya) kendine boşuna zarar verdi. Tatlı, zeki bir çocuk. Konseydeki konuşmalarıyla alakası yok. Normalde espri yapan falan biriydi. Eğer öyle davransa final koltuğunda oturabilirdi"
NAGİHAN'I ES GEÇMEDİ!
Bölükbaşı, kendisini eleştiren bir diğer yarışmacı Nagihan Karadere ilgili "Mesela Nagihan Karadere sık sık "Kadın kazansın" diyordu?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Ama kendinden bahsediyordu. Bazıları biz final koltuğunda otururken kendilerine sorulduğunda "Biz kadın şampiyon olmasını isterdik, ama başarılı bir kadın" dediler. Neye göre başarılı? Kime göre? O konuştuğumuz algıya geliyor yine; 'performans her şeydir'. Bence asıl performans yarışları Exxen'de yayımlanan 'Survivor Cup Exatlon' parkurlarında. Oysa biz altı ay boyunca adadaydık.
Mesela kimileri örümcek gördüğünde bağırıyordu, ben seviyordum. Bu da 'Survivor'ın bir parçası değil mi? Sadece performans odaklı olsaydı o zaman Nagihan, Seda (Ocak), Sema (Aydemir) elenmeyecekti... Suçu bana atıyorlar ama SMS var. Bütün dokunulmazlıkları alıp kendini korusan bile bir yere kadar, sonuçta şampiyonu halk seçiyor. Eski yarışmacılardan falan "Nisa yatarak şampiyon oldu" gibisinden laf atanlar oluyor. Bir kere oyuna çıkamadım diye... 52 saat uyumamıştım, 7 saatlik uykuyla artık kaldıramadım. Herkes bir algı ve insanı düşürme peşinde"
İLAYDA ŞEKER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Nisa ve Ogeday'ın aşkı çok konuşulurken eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'den dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.