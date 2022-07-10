Herkes Nisa Bölükbaşı ile Ogeday’ı konuşuyordu! Bombayı Survivor İsmail Balaban patlattı! İlayda Şeker ‘beyim’ deyip altınlarıyla...

NAGİHAN'I ES GEÇMEDİ!

Bölükbaşı, kendisini eleştiren bir diğer yarışmacı Nagihan Karadere ilgili "Mesela Nagihan Karadere sık sık "Kadın kazansın" diyordu?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Ama kendinden bahsediyordu. Bazıları biz final koltuğunda otururken kendilerine sorulduğunda "Biz kadın şampiyon olmasını isterdik, ama başarılı bir kadın" dediler. Neye göre başarılı? Kime göre? O konuştuğumuz algıya geliyor yine; 'performans her şeydir'. Bence asıl performans yarışları Exxen'de yayımlanan 'Survivor Cup Exatlon' parkurlarında. Oysa biz altı ay boyunca adadaydık.

Mesela kimileri örümcek gördüğünde bağırıyordu, ben seviyordum. Bu da 'Survivor'ın bir parçası değil mi? Sadece performans odaklı olsaydı o zaman Nagihan, Seda (Ocak), Sema (Aydemir) elenmeyecekti... Suçu bana atıyorlar ama SMS var. Bütün dokunulmazlıkları alıp kendini korusan bile bir yere kadar, sonuçta şampiyonu halk seçiyor. Eski yarışmacılardan falan "Nisa yatarak şampiyon oldu" gibisinden laf atanlar oluyor. Bir kere oyuna çıkamadım diye... 52 saat uyumamıştım, 7 saatlik uykuyla artık kaldıramadım. Herkes bir algı ve insanı düşürme peşinde"