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Haberler Magazin Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz'in Payidar'ı Murat Yıldırım'ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz'in Payidar'ı Murat Yıldırım'ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisinin 7. bölümünde eşi Iman Elbani Fevziye rolü ile nefes kesti. Show TV'de cuma akşamları seyirci karşısına çıkan diziye sonradan dahil olan Elbani performansıyla büyük beğeni topladı. Duru güzelliği ile dikkat çeken güzel oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı. Eşi ile Türkiye'de yaşayan Iman Elbani meğer daha önce başka ülkede yaşıyormuş. Peki Iman Elbani nereli? Gelin hep birlikte bakalım...

07.01.2022 08:39 - Son Güncelleme: 07.01.2022 08:39
Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz’in Payidar’ı Murat Yıldırım’ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan ismi.

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Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz’in Payidar’ı Murat Yıldırım’ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

Çift 7 yıl önce evlendi. Mutlulukları son sürat devam eden Murat Yıldırım ve İman Elbani'den çocuk müjdesi henüz gelmedi.

Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz’in Payidar’ı Murat Yıldırım’ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

Yıldırım, sosyal medya hesabından biricik eşi ile olan karelerini sık sık paylaşıyor.

Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz’in Payidar’ı Murat Yıldırım’ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

İnstagram'ı aktif kullanan yakışıklı oyuncunun neredeyse her paylaşımında eşi de var.

Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer... Aziz’in Payidar’ı Murat Yıldırım’ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

39 yaşındaki Iman Elbani aslında Fas'lı.

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