Herkes Akraba zannediyor Masumlar Apartmanı'nın Naci'si... Murat Yıldırım'ın ikizi ortaya çıktı! Meğer kendisinden de ünlü oyuncuymuş!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özelin ünlü konuklarından biri oldu. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Yıldırım daha sonra da Show TV'de ekrana gelen Ramo adlı dizide başrol oynamıştı. Sevilen oyuncunun ikizi çıktı. TRT1'in dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci rolünü oynayan Tansel Öngel'in Murat Yıldırım ile olan benzerliği şoke etti. Görenler akraba zannetti. İşte iki ünlü oyuncunun şaşırtan benzerlikleri...