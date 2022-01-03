Herkes Akraba zannediyor Masumlar Apartmanı'nın Naci'si... Murat Yıldırım'ın ikizi ortaya çıktı! Meğer kendisinden de ünlü oyuncuymuş!
Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye programının özel konuğu olan Murat Yıldırım yakışıklılığının yanı sıra sempatikliği ile de dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu erkek jürilere attığı taş sonrası komik anlar yaşandı. Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk'ün ''Murat Yıldırım'ın az önceki hareketini gördünüz. Çirkin derken bizi gösterdi.'' sözleri kahkahaya boğdu. Yıldırım'ın hayranları ünlü oyuncunun son halini Tansel Öngel ile karşılaştırdı. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi çok şaşırttı. Sosyal medyada, ''Murat Yıldırım'ın meğer ikizi varmış'', ''Çok benziyorlar'' , ''Bir tek ben mi benziyorum'' yorumları geldi. İşte ikilinin benzerlikleri...
03.01.2022 11:51
- Son Güncelleme: 03.01.2022 11:52
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özelin ünlü konuklarından biri oldu. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Yıldırım daha sonra da Show TV'de ekrana gelen Ramo adlı dizide başrol oynamıştı. Sevilen oyuncunun ikizi çıktı. TRT1'in dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci rolünü oynayan Tansel Öngel'in Murat Yıldırım ile olan benzerliği şoke etti. Görenler akraba zannetti. İşte iki ünlü oyuncunun şaşırtan benzerlikleri...