Hercai'nin yıldızı Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi oldukça şaşırttı!

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Hercai bu akşam yine bomba gibi bir bölümle ekranlara gelecek. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin oyuncuları hakkında vatandaşlar birçok konuyu merak ediliyor. Hercai, Miran Aslanbey ile gündeme gelirken Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne topladı. Fanatik sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile fazlaca merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Hercai dizisi konusu: Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister!

11.10.2019 11:59 - Son Güncelleme: 11.10.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





