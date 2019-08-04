Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Sidney Mello aşk mı yaşıyor? Aileyle buluştu! İşte o görüntüler...
Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in, dizideki rol arkadaşı Akın Akınözü ile olan uyumu konuşulurken ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlanmasının ardından güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı. Şahin, Phuket'te Breziyalı model Sidney Mello ile bir araya geldi. Birlikte tatil yapan ikiliden Ebru Şahin, ünlü modelin ailesiyle de tanıştı.
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in, Phukette ünlü model Sidney Mello ile görüntüleri ortaya çıktı. 27 yaşındaki Ebru Şahin, dizinin sezon finaline girmesiyle Şuursuz Aşk filmlerinin çekimleri için kamera karşısına geçti. Çekimlerin tamamlanmasıyla Phuket'e giden güzel oyuncunun Breziyalı model Sidney Mello ile kareleri sosyal medyaya düştü.
EBRU ŞAHİN İLE SIDNEY MELLO'NUN TATİL GÖRÜNTÜSÜ! VİDEO İÇİN TIKLAYIN
Ebru Şahin'in daha önce Sidney Mello'nun ailesiyle buluştuğu da ortaya çıktı.
EBRU ŞAHİN SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE TANIŞTI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN