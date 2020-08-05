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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman İstanbul'da! İkili boy farkıyla dikkat çekti

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile Çeşme tatilinden döndü. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in utangaç tavırları dikkat çekerken, Cedi Osman'ın ağzını bıçak açmadı. Ünlü çifti görenler ise Ebru Şahin ile Cedi Osman arasındaki boy farkını merak etti.

05.08.2020 10:16 - Son Güncelleme: 05.08.2020 10:17
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman İstanbul'da! İkili boy farkıyla dikkat çekti

Aşkları Alaçatı'da başlayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, ilk kez İstanbul'da objektiflere yansıdı. Önceki gün Etiler'deki bir restoranda baş başa akşam yemeği yiyen çift, mekan çıkışı görüntülendi.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman İstanbul'da! İkili boy farkıyla dikkat çekti

Beyaz derin dekolteli bir kıyafet tercih ettiği görülen Ebru Şahin, "Artık tatil bitti, yakın zamanda dizi çekimleri için Mardin'e gideceğim" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin ilişkileri hakkındaki soruları karşısında ise utangaç tavırlar sergileyen Şahin, "İyi akşamlar" diyerek konuyu kapattı.

25 yaşındaki Cedi Osman'ın ise ağzını bıçak açmadı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman İstanbul'da! İkili boy farkıyla dikkat çekti

"EBRU AİLEYE GİRDİ"

Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta milli basketbolcunun yeğeninin de yer alması, "Ebru aileye girdi" yorumlarına neden olmuştu.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman İstanbul'da! İkili boy farkıyla dikkat çekti

Cedi Osman ile Ebru Şahin arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman İstanbul'da! İkili boy farkıyla dikkat çekti
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