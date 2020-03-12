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Hercai'nin oyuncu kadrosunda meğer Şener Şen'in kardeşi varmış! O isim bakın kim

Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkarmıştı. Doğum günü nedeniyle Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenince şaştı kaldı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim? İşte ünlülerin şaşıracağınız akrabaları...

12.03.2020 17:33 - Son Güncelleme: 12.03.2020 17:33
Hercai'nin oyuncusu kadrosunda meğer Şener Şen'in kardeşi varmış! O isim bakın kim

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.

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Hercai'nin oyuncusu kadrosunda meğer Şener Şen'in kardeşi varmış! O isim bakın kim

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Hercai'nin oyuncusu kadrosunda meğer Şener Şen'in kardeşi varmış! O isim bakın kim
Hercai'nin oyuncusu kadrosunda meğer Şener Şen'in kardeşi varmış! O isim bakın kim

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Hercai'nin oyuncusu kadrosunda meğer Şener Şen'in kardeşi varmış! O isim bakın kim

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