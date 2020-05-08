RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu ile de göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Özel hayatı merak edilen 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu öğrenenler şoke oldu. Payitaht Abdülhamid ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönem dizileriyle tanınan Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde rol aldı. İşte Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid'de oynayan annesi Özlem Akınözü...

08.05.2020 08:23 - Son Güncelleme: 08.05.2020 08:23
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Hercai Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 7 Şubat Cuma günü Atv ekranlarında Hercai 31. bölüm yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Hercai dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Hercai bu kadar popüler olunca dizi oyuncuları da yakından takip ediliyor. Reyting rekortmeni Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.

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