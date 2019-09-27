Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncu...
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bu hafta, Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi? Geçtiğimiz hafta hayranlarının doğum günü kutlamalarıyla Twitter'ın 9. sırasına yerleşen Hercai'nin başarılı oyuncusu Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz?
27.09.2019 17:13
- Son Güncelleme: 27.09.2019 17:13
Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...
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