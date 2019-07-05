Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü ile ilgili şoke eden gerçek! Meğer Akın Akınözü'nün gerçek adı...

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisinin büyük beğenesini kazanan Hercai dizisinde 'Miran' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Akın Akınözü performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Hayranları tarafından özel hayatı mercek altına alınan Akın Akınözü hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün gerçek adını duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hercai dizisinde Miran karakterine haya veren Akın Akınözü'nün ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

05.07.2019 05:50 - Son Güncelleme: 05.07.2019 05:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





