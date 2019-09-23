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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile gönüllerde taht kuran genç oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Hercai ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Akın Akınözü'nün yaş günü için sosyal medyada binlerce tweet atıldı. Dizinin hayranları dün yeni yaşını kutlayan Akın Akınözü'yü gönderdikleri tebrik mesajlarıyla Twitter'ın 9. sırasına taşıdı. Peki, Akın Akınözü kaç yaşına girdi? İşte ünlü isimlerin yaşları....

23.09.2019 11:21 - Son Güncelleme: 23.09.2019 11:44
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Hercai hayranları Akın Akınözü'nü adeta mesaj yağmuruna tuttu. Hercai'nin Miran'ı günün en çok konuşulan ismi oldu. Peki Akın Akınözü kaç yaşında girdi? İşte ünlülerin yaşları...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

Akın Akınözü, 29. yaşını kutlayan herkese Instagram'dan şu sözlerle teşekkür etti: Yeni yaşıma girdiğim bu günü; sevginizle hayallerimin ötesinde bir gerçekliğe dönüştürdüğünüz ve bana iyi ki doğmuşum demenin mutluluğunu tattırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Bir kez daha şükürler olsun...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

BENSU SORAL

28 yaşında

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

HADİSE

33 yaşında

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