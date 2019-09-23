Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü doğum günü kutlamasıyla en çok konuşulan isim oldu! Akın Akınözü kaç yaşında?

Akın Akınözü, 29. yaşını kutlayan herkese Instagram'dan şu sözlerle teşekkür etti: Yeni yaşıma girdiğim bu günü; sevginizle hayallerimin ötesinde bir gerçekliğe dönüştürdüğünüz ve bana iyi ki doğmuşum demenin mutluluğunu tattırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Bir kez daha şükürler olsun...