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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı Akın Akınözü'nün oyunculuğu göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Hercai'nin yeni sezonuyla ekranlara dönmesinin ardından özel hayatı merak edilen 30 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu bilmeyen yok. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. İkiliyi yan yana görenler ise birbirine benzetiyor. İşte başba Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

18.12.2020 16:56 - Son Güncelleme: 18.12.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





