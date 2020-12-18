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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı Akın Akınözü'nün oyunculuğu göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Hercai'nin yeni sezonuyla ekranlara dönmesinin ardından özel hayatı merak edilen 30 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu bilmeyen yok. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. İkiliyi yan yana görenler ise birbirine benzetiyor. İşte başba Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

18.12.2020 16:56 - Son Güncelleme: 18.12.2020 16:56
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile fırtınalar estiren Akın Akınözü'nün annesi ekranlarda görmeye alışık olduğumuz başarılı bir oyuncu. Peki ya babası kim?

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

Sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la doludizgin bir aşk yaşayan Akın Akınözü'nün oyunculuk yeteneği genetiğinden geliyor.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

Akın Akınözü'nün annesinin Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Özlem Akınözü olduğunu bilmeyen yok.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü bu isim. Ünlü bir eş ve ünlü bir evlada sahip olan Tamer Akınözü, gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Tamer Akınözü'nü görenler oğlu Akın Akınözü'yle olan benzerliğine şaşıp kaldı. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin babaları.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü babasının kopyası! Gözlerden uzak duruyordu ama ortaya çıktı...

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