Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor!

ATV'de reytingleri her hafta altüst eden Hercai dizisi ilk bölümünden itibaren fırtınalar estirmeye devam ediliyor. Hercai dizisi oyuncu kadrosu ise oldukça göz önünde bulunuyor. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bir diğer oyuncu ise Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş. Duygu Yetiş diziyi sonradan dahil olsa da başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş ekranlara dönmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. İşte Duygu Yetiş ve ünlülerin yaşları

16.10.2019 18:02 - Son Güncelleme: 16.10.2019 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





