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Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor!

ATV'de reytingleri her hafta altüst eden Hercai dizisi ilk bölümünden itibaren fırtınalar estirmeye devam ediliyor. Hercai dizisi oyuncu kadrosu ise oldukça göz önünde bulunuyor. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bir diğer oyuncu ise Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş. Duygu Yetiş diziyi sonradan dahil olsa da başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş ekranlara dönmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. İşte Duygu Yetiş ve ünlülerin yaşları

16.10.2019 18:02 - Son Güncelleme: 16.10.2019 18:02
Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor

HERCAİ DİZİSİNİN ELİF ASLANBEY'İ DUYGU YETİŞ KİMDİR?

Duygu Yetiş, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunu olan Yetiş ilk olarak, Tatlı Hayat dizisinde Mehpare karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. 2004 yılında ise Yağmur Zamanı dizisinde Merve rolünü üstlendi. Yıldızının parladığı dizi ise Annem dizisi olmuştur. Duygu Yetiş'in rol aldığı diğer yapımlar ise; Gülpare, Annem, Kış Masalı, Nisvan, Krem, Uçurum, Galip Derviş, Analı Oğullu, Dün Bugün Yarın, Üsküdara Giderken, Evli ve Çocuklu. 2016 yılında oynadığı ve Doktor Nisan karakterini canlandırdığı Acil Aşk Aranıyor dizisiyle daha çok ün kazanan Yetiş, TV dizilerinin yanı sıra sinemanın da tanınan yüzü oldu. Oyunculuğuyla da gözleri kamaştırmıştır.

Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor

DUYGU YETİŞ

1 OCAK 1984

Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor

Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol ile ilgili vatandaşlar internette aramalarını sürdürüyor. Esra Erol'un yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları.

Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor

Kimileri estetikle, kimileri genetik kodlarla... Birçoğu çok genç gösteriyor, bir kısmı yaşının insanı. İşte ünlülerin yaşları.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Hercai'nin Elif'i güzel ismi Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş ile ilgili bu gerçeği duyan inanmıyor

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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