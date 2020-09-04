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Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizi severleri ekran başına kilitleyen Hercai, oyuncuların başarılı performansı ile konuşulmaya devam ediyor. Başarılı projenin dikkat çeken isimlerinden biri de Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel. Tecrübeli oyuncu Ayda Aksel sosyal medyayı sık sık kullanıyor ve en çok kızı Leyla ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ayda Aksel'in Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla da hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da, doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

04.09.2020 09:15 - Son Güncelleme: 04.09.2020 09:15
Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...

Oyuncularını zirveye taşıyan Hercai dizisinin dikkat çeken isimlerinden olan Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel, sosyal medyada da oldukça takip edilen isimlerden. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...

Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İşte ünlülerin çocukları.

Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...
Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...
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